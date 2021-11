La scoperta è stata fatta da un cittadino ed è l’ennesimo avvistamento documentato e segnalato al sindaco di Ripalimosani, Marco Giampaolo, che ha condiviso sui social le immagini. L’airone guardabuoi, noto anche semplicemente come guardabuoi, è un ardeide di taglia media con altezza tra i 25-30 centimetri, dal piumaggio bianco e dal collo corto, becco giallo e zampe grigie. Durante la stagione riproduzione gli adulti sfoggiano una livrea più colorata con piume arancioni sul vertice sulla nuca e sul dorso, becco e zampe di colore carnacino. L’abito invernale è bianco con becco giallo. Negli ultimi anni il suo territorio di attestazione è in espansione e si è assistito ad un aumento della popolazione e delle nidificazioni in Italia settentrionale. Simpatico il commento di un utente che spiega “forse anche loro hanno saputo che quest’anno vanno tutti in Molise”.

Non solo cinghiali e caprioli, avvistati anche esemplari di aironi guardabuoi (LE FOTO)