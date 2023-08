Non solo carburante: da settembre rincari su gas, cibo e polizze

Non solo il carburante è interessato dagli evidenti rincari di questi giorni. Da settembre l’aumento dei prezzi riguarderà diversi settori, alcuni dei quali già toccati a luglio e agosto.

Si parte dal cibo: l’inflazione resta a doppia cifra (+10,7% rispetto a un anno fa, secondo l’Istat) ma tra una ventina di giorni le cose potrebbero andare peggio. I prodotti maggiormente colpiti potrebbero essere, stando al parere degli esperti, l’olio di oliva, la birra e i prodotti per l’infanzia.

Tra i maggiori crucci degli utenti ci sono le bollette: il gas potrebbero passare, per le previsioni, dai 35,4 euro al Megawattora per la consegna a settembre a quasi 40 per ottobre, 48 euro a novembre e 52 a dicembre.

Ci sono poi le polizze assicurative, i cui rincari si legano al cambiamento climatico e alle sue conseguenze sulla frequenza e intensità degli eventi estremi. A luglio sono saliti del 9,1% i prezzi delle assicurazioni connesse alle abitazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Da non dimenticare i mutui: il 27 luglio la Bce ha aumentato per la nona volta in un anno il tasso di riferimento dell’Eurozona, portandolo al 4,25% con la prospettiva di un ulteriore aumento di un quarto di punto entro fine anno.