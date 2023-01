“Non smettiamo di giocare perché invecchiamo; invecchiamo perché smettiamo di giocare”

Gli Argonauti tornano con un nuovo e rinnovato evento “Al tavolo con gli Argonauti”

CAMPOBASSO. Dopo il successo della scorsa iniziativa in piazzetta Palombo, gli Argonauti tornano con un nuovo e rinnovato evento “Al tavolo con gli Argonauti”. Questa volta, oltre i giochi di Ruolo, l’associazione vuole proporre anche altri tipi di attività, legate questa volta ad i Giochi da Tavolo.

Un mondo ancora poco esplorato capace di dare libero sfogo alla propria creatività ed alla logica con giochi pensati per ogni fascia di età, dai bambini agli adulti.

Due turni, il primo dalle 16:00 ed il secondo dalle 19:30 con 5 tavoli da gioco, 3 per i Giochi di ruolo e due per i giochi da tavolo; le turnazioni, per i giochi di ruolo, saranno da due ore circa ed ogni tavolo potrà ospitare da 4 a 6 giocatori ed altrettanti spettatori.

Le tempistiche per i giochi da tavolo saranno più dinamiche, dando l’opportunità a quanti più interessati di provare i suddetti giochi.

L’evento è gratuito ed è già possibile prenotarsi sui canali social dell’associazione gli Argonauti.