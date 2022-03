“Non siete numeri”, il video commemorativo delle vittime del Covid molisane

Lo ha realizzato il Comitato dei familiari che continua a chiedere “verità e giustizia”

“Non siete numeri, ma anime rubate alla vita”. E’ una delle frasi del video commemorativo in onore delle vittime del Covid molisane nel giorno, quello di oggi, dedicato al loro ricordo. Un video che non può lasciare indifferenti quello realizzato dal Comitato dei familiari delle vittime Covid che mostra alcuni volti dei molisani che hanno perso la battaglia con il virus. Per loro il Comitato molisano continua a chiedere verità e giustizia.

IL VIDEO IN ALTO