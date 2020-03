«Non siamo stati contattati da Asrem o forza pubblica»

«Tranquillizzare la clientela ed evitare immotivate preoccupazioni»

«Soprattutto per tranquillizzare la nostra clientela ed evitare ingiuste ed immotivate preoccupazioni a chi, nei giorni scorsi, ha frequentato il nostro locale, riteniamo di smentire con forza di non essere stati, sia noi che i nostri dipendenti, contattati da personale dell’ASREM, della forza pubblica o dal sistema sanitario, addirittura per ricostruire la c.d. mappa epidemiologica. Per spirito di collaborazione abbiamo, peraltro visionato tutti i video delle nostre telecamere e possiamo confermare che il giovane nostro concittadino, di cui girano fotografie sul web e audio, che si sostiene contagiato dal maledetto COVID-19 non ha frequentato, neppure accidentalmente, il nostro locale, quantomeno da mercoledì 04.03.2020 e sino alla giornata di ieri (ultimo giorno di apertura sia pure parziale). Tanto dovevamo soprattutto per dovere civico e morale, lo stesso che, nei giorni scorsi, ci ha guidato nel rispettare pedissequamente i vari provvedimenti di restrizione emessi dal governo, e infatti nonostante i giusti e ripetuti controlli non abbiamo ma ricevuto alcun appunto o sanzione». Così in una nota Nicola e Libero Ranallo, titolari del bar Al Centrale che terminano con un «Ora restiamo tutti a casa».