“Non sia un altro Regeni”, Fallica accende i riflettori sul caso di Patrick Zaki

La mozione impegna “il sindaco, il presidente del consiglio comunale e l’amministrazione comunale a conferire, come atto simbolico, la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, ad esprimere solidarietà, sostegno e vicinanza alla famiglia e all’università di Bologna e Granada, ad unirsi agli altri Comuni italiani che hanno già aderito alla campagna 100 città con Patrick, ad impegnarsi a collaborare con altri enti preposti affinché il Governo italiano chieda alle istituzioni egiziane il rilascio immediato di Zaky, ad esporre uno striscione sulla facciata della sede comunale con la scritta verità per Giulio, libertà per Patrick e darne diffusione tramite il sito internet istituzionale del Comune, sensibilizzare i cittadini su questo e su tutti gli altri possibili episodi di violazione dei diritti umani”. E’ quanto chiesto dal consigliere di minoranza al Comune di Petacciato, Matteo Fallica che nei giorni scorsi era già intervento sulla questione che sta tenendo banco in tutta Italia della verità per Giulio Regeni. Convinto sostenitore dei diritti umani, Fallica ha quindi voluto protocollare una mozione con la quale chiede all’amministrazione comunale di Petacciato di accendere i riflettori sulla storia di Patrick Zaki. “Si tratta di una storia – afferma Fallica – che riapre una profonda ferita che è quella legata a Giulio Regeni e ci ricorda come in Egitto il dissenso e la libertà d’espressione vengano repressi col sangue, la violenza e la cancellazione di diritti.

La storia di Patrick non può finire come quella di Giulio.

Non può essere lasciato solo!

Per questo chiedo gli venga riconosciuta la cittadinanza onoraria del mio paese Petacciato, come gesto di solidarietà per Patrick e per tutti coloro che, come Regeni, hanno pagato con la vita le proprie idee.

Ho chiesto che il sindaco esponga, inoltre, dal balcone della casa comunale uno striscione con la scritta “Verità Per Giulio, Libertà per Patrick”, come simbolo di presidio di libertà. C’è un sacro valore simbolico in tutto questo e un paese è soprattutto i valori che esprime. Evviva la libertà!”.