Non si sveglia dopo la nottata sulla spiaggia, apprensione sul lungomare nord

I contorni della vicenda sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Termoli che sono intervenuti sul posto assieme al 118 e alla Misericordia. L’allarme è scattato questa mattina, 16 agosto, quando lui, un giovane poco meno che maggiorenne, è stato trovato ancora in spiaggia che non si svegliava dopo la notte trascorsa sul lungomare nord. Immediatamente è scattata l’apprensione per le condizioni del giovane, che non sarebbero gravi. Il ragazzo pare che non riusciva a svegliarsi nonostante i continui richiami degli amici che, a quel punto, avrebbero chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri considerando che si era sparsa la voce che il giovane fosse stato aggredito. Versione non viene confermata dai militari dell’Arma che hanno sentito alcuni testimoni che si trovavano sulla spiaggia. Il ragazzo è stato condotto in pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso ma non sarebbe in gravi condizioni.