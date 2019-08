Non si fermano all’alt e scappano nelle campagne: acciuffato un fuggitivo (FOTO)

Un’autovettura rubata all’inizio di agosto a Torella del Sannio è stata intercettata nella serata di oggi (mercoledì 21) da una volante della Stradale a Campobasso. La Citroen C3, con a bordo due persone, non si è fermata all’alt degli agenti che hanno così ingaggiato un inseguimento con i fuggitivi. Inseguimento che si è concluso all’incrocio tra via Piave e via De Gasperi, nei pressi del passaggio a livello, allorquando l’auto è uscita di strada finendo nella folta vegetazione. I due uomini sono fuggiti nelle campagne, ma uno di loro è stato acciuffato dagli agenti della Polizia, mentre l’altro è riuscito a scappare.

Seguono aggiornamenti