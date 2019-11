Non si ferma all’alt, inseguimento con sparatoria: un ferito in ospedale

Diversi colpi d’arma da fuoco sparati nei pressi di Roccaravindola nel corso di un inseguimento a folle velocità sulla statale 158, dove la Guardia di Finanza starebbe dando la caccia ad alcuni malviventi che non si sono fermati all’alt ad un posto di blocco.

L’auto in fuga con a bordo diverse persone sarebbe scappata verso la frazione di Montaquila inseguita da una volante della Finanza alla quale subito dopo se ne sarebbe aggregata un’altra.

I malviventi hanno abbandonato l’auto a bordo strada e pare si siano dileguati nel buio.

Tanta la paura per gli abitanti del posto che avrebbero udito diversi colpi sparati in zona. Intanto un uomo ferito sarebbe stato portato al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia. Ad essere stato colpito uno dei malviventi, ferito ad una gamba.

Seguono aggiornamenti