Non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento dei Carabinieri

E’ diventato altamente virale il video pubblicato ieri sera dalla testata giornalistica di Napoli Teleclubitalia.it che gira sul canale 98 del digitale terrestre e che ha come oggetto un inseguimento operato dai Carabinieri a Campobasso a carico del conducente di un’auto che, a quanto pare, non si era fermato all’alt di un posto di controllo in zona contrada Cese a Campobasso.

Inseguimento proseguito su via De Pretis, poi fino in territorio di Ferrazzano e conclusosi con lo spericolato conducente che si ferma e si consegna ai Carabinieri. Per dover di cronaca dobbiamo anche sottolineare che lo stesso video sembra risalga ad almeno un paio di mesi fa.