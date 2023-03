Non si ferma all’alt della Polizia, inseguimento da film per le strade del centro. In manette un 20enne

Il giovane ha forzato il posto di blocco degli agenti del Commissariato di Termoli e ha cercato di speronare la macchina che lo stava fermando. Denunciata la mamma che si trovava in auto con il figlio

Gli agenti gli hanno intimato l’alt, lui, invece, ha non si è fermato, ha forzato il post di blocco ed ha cercato di fuggire via. A quel punto ne è nato un inseguimento durato per molto tempo e terminato con l’arresto di un 20enne e la denuncia della mamma, 40 anni.

E’ accaduto tutto nel cuore della notte e nel pieno centro di Termoli. Erano le 4.40 di questa mattina, 17 marzo, quando gli agenti del Commissariato di Polizia impegnati in servizi di controllo del territorio hanno intimato l’alt ad una macchina.

Alla guida c’era un 20enne con precedenti per reati connessi al mondo delle sostanze stupefacenti. Il giovane, che successivamente si è accertato essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, alla vista della volante e della paletta invece di fermarsi e accostare ha accelerato cercando di seminare i poliziotti.

Ne è partito un inseguimento da film poliziesco lungo le strade del centro cittadino, tra via Mario Milano e la zona della stazione ferroviaria, durante il quale il giovane ha anche cercato di speronare la macchina della Polizia che si era messa sulle sue tracce.

Solo dopo parecchio gli agenti sono riusciti ad intercettare l’auto e a fermarla. A bordo, oltre al 20enne, anche la mamma, 40 anni. I due sono stati condotti presso il Commissariato di via Cina: il giovane, sottoposto ai test, è stato riscontrato positivo al drug test e quindi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La mamma, invece, è stata denunciata in concorso per gli stessi reati. Stando ai primi riscontri pare che il giovane avesse deciso di non fermarsi proprio perché l’effetto di sostanze stupefacenti e perché alla guida senza patente.