Non si farà il primo tempio crematorio del Molise: Puchetti revocherà la delibera di giunta

Il progetto di un tempio crematorio a Larino che è stato al centro di innumerevoli polemiche non si farà. E’ quanto comunicato ieri, venerdì 2 dicembre, dal primo cittadino della città Frentana, Giuseppe Puchetti, nell’incontro con la cittadinanza per chiarire tutti i dettagli del progetto. Il Comune aveva dichiarato la pubblica utilità del progetto e non erano state rilevate criticità ambientali e per la salute pubblica. Ma da subito erano insorti i comitati che avevano parlato di scelta non partecipata. L’ampliamento del cimitero di Larino e la conseguente costruzione del tempio crematorio era stata approvata con la delibera di giunta n.104 del 26 ottobre 2022. S trattava di una proposta di project financing che vedeva come proponente la ditta Società Di Lorenzo 10 Srl che avrebbe portato anche alla costruzione di 744 loculi cimiteriali per un importo stimato di oltre 4 milioni di euro. Il sindaco Puchetti, dunque, ha comunicato alla cittadinanza che entro Natale revocherà la delibera contestata.