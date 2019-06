Non si avevano notizie da giorni, anziano trovato morto in casa in via Zuccarelli

CAMPOBASSO

I Vigili del fuoco, intorno alle 16,30 di oggi (giovedì 27 giugno) sono intervenuti in via Zuccarelli a Campobasso. Gli operatori si sono introdotti all’interno di un appartamento, dove hanno rinvenuto un anziano privo di vita. Vicini e familiari da qualche giorno non avevano più sue notizie, da qui la chiamata ai Vigili del fuoco. Forse un malore tra le possibili cause del decesso, ora al vaglio delle forze dell’ordine accorse sul luogo. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.