Da qualche giorno nessuno aveva più notizie di un 73enne residente in una palazzina di via Mascilongo a Termoli. Sono stati i soccorsi a rinvenire il pensionato morto in casa per cause naturali. I Vigili del fuoco hanno forzato la porta di casa e gli agenti di Polizia insieme ai volontari della Misericordia e i sanitari del 118 Molise sono entrati nell’abitazione scoprendo il triste epilogo.