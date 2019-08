Non risponde e i vicini si insospettiscono per la puzza di gas, salvo un 82enne

Paura in via Cairoli. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Misericordia

Sono stati i vicini ad insospettirsi quando, per diverso tempo, non hanno avuto sue notizie. E nello stesso tempo hanno avvertito una intensa puzza di gas provenire dall’appartamento in via Cairoli. E così hanno deciso di avvertire i vigili del fuoco. Quando gli uomini del 115 hanno aperto la porta dell’abitazione l’hanno trovato riverso a terra, fortunatamente ancora vivo. Poteva andare decisamente peggio a un anziano di Termoli, di 82 anni, I.B. le sue iniziali. Tutto è avvenuto nella tarda serata di oggi, 21 agosto. Sul posto, assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che lo hanno trasferito in pronto soccorso per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.