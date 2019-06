REDAZIONE

La nipote non aveva più traccia di lui da diverse ore. A ritrovarlo morto in casa sono stati i Vigili del Fuoco intervenuti nell’appartamento di Vasto dove abitava in via Giulio Cesare. Non c’è stato nulla da fare per M. V. classe 1940, originario di Mafalda. Intervenuti anche i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.