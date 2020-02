Non rispetta le prescrizioni dei domiciliari, il giudice rimanda in carcere un giovane

ROTELLO. I Carabinieri della Stazione di Rotello, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Campobasso, hanno tradotto in Carcere un 21enne, al quale erano stati concessi gli arresti domiciliari presso una Comunità terapeutica del comune bassomolisano. Al giovane, residente a Campobasso, accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, erano stati concessi i domiciliari per poter seguire un programma terapeutico. Il giovane però non si è attenuto alle prescrizioni indicate e il Giudice gli ha revocato gli arresti domiciliari e ha disposto la custodia cautelare in Carcere. Quindi, i carabinieri di Rotello si sono recati presso la Comunità per notificargli il provvedimento e, dopo le formalità di rito, lo hanno tradotto nel Carcere di Larino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Campobasso.