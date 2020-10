Non rispetta il “foglio di via obbligatorio”: dovrà stare 10 mesi ai domiciliari

L’uomo era stato allontanato dal questore di Campobasso



Attraverso il proprio legale aveva chiesto l’affidamento in prova dopo una condanna ma il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l’istanza. Per questo un 37enne originario dell’Abruzzo dovrà scontare 10 mesi agli arresti domiciliari. Ad applicare la misura sono stati i militari dell’Arma. L’uomo, ritenuta persona pericolosa per la sicurezza pubblica, era stato allontanato dal questore di Campobasso attraverso l’adozione di più provvedimenti. L’uomo ha però sistematicamente violato i provvedimenti recandosi diverse volte nel capoluogo di regione. Per questo la decisione del tribunale di Sorveglianza di Campobasso che ha respinto l’istanza di affidamento in prova.