Non rispetta i domiciliari e si riaprono le porte del carcere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Isernia, ed il personale della Squadra Mobile della Questura di Isernia, hanno tratto in arresto un giovane isernino in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del locale Tribunale.

Già gravato da numerosi precedenti, è stato prelevato dalla sua abitazione ove era sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso agosto dopo essere stato tratto in arresto, in flagranza di reato, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Isernia che l’avevano sorpreso mentre tentava di rubare alcuni veicoli insieme ad un complice minorenne.

Nello specifico, il Giudice ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, avendo rilevato una serie di violazioni agli obblighi, ai divieti ed alle prescrizioni imposte dalla precedente misura, grazie ad una segnalazione operata dalla locale Squadra Mobile.

Gli agenti hanno sorpreso il giovane che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, si trovava fuori dalla propria abitazione in compagnia di una terza persona che, alla vista del personale della Polizia di Stato, è fuggita. Nel corso della successiva perquisizione sono state rinvenute diverse dosi di hashish, celate nella camera da letto del soggetto.

L’arrestato è stato tradotto dai militari dell’Arma e dal personale della Polizia di Stato presso il locale carcere a disposizione dell’A.G. alla quale potrà rappresentare le ragioni a propria difesa.