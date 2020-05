Non poteva vendere per strada, multato un commerciante ambulante

E’ stato sorpreso a multato perché non risultava avere un codice di attività inserito tra quelle tipologie lavorative consentite sulla base dei decreti governativi un esercente ambulante che questa mattina, 12 maggio, è stato sorpreso ad Ururi dagli agenti della Polizia Locale impegnati nell’ambito di controlli del territorio finalizzati al rispetto delle norme vigenti emanate per far fronte all’emergenza Coronavirus. Di qui il controllo sull’esercente ambulante al quale è stata comminata una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la diffida alla prosecuzione dell’attività.- La Polizia Locale di Ururi, in questa situazione di totale emergenza è fortemente impegnata a contrastare questi comportamenti illeciti.