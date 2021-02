“Non posso uscire per il tampone ma senza sono assente ingiustificata a lavoro”

La storia di Costanza, residente a Campomarino, alle prese con l’ordinanza del sindaco Silvestri e “il telefono muto” dell’Asrem

I sintomi della malattia, la paura di non farcela, il tenere lontani parenti ed amici per il terrore di non far ammalare chi è “scampato” al primo contagio e, adesso, per i cittadini di Campomarino anche l’ansia per riuscire a prenotare il tampone di controllo. Le parole del sindaco Pierdonato Silvestri nella giornata di ieri, giovedì 11 febbraio, sono state chiare: nessuno deve uscire di casa neanche per effettuare il tampone di controllo. Sarà premura dell’Asrem effettuare i tamponi di controllo direttamente a casa per evitare, quindi, che i contagiati possano a loro volta contagiare altre persone.

La variante inglese fa paura in Basso Molise dove l’escalation del contagio è stata repentina e dove il virus pare essere anche più aggressivo. Parole giuste che nascono con l’obiettivo di non far allargare ancora di più il numero delle persone Covid-positive considerando che la variante inglese è riconosciuta dagli esperti come più contagiosa. C’è, però, anche il risvolto della medaglia di una emergenza nell’emergenza: la difficoltà di mettersi in contatto con la struttura sanitaria che sta affrontando un numero di richieste difficile da smistare con il personale che ha a disposizione il Molise. Tempi di attesa al telefono per il tampone che si scontrano con le difficoltà lavorative e i certificati di malattia rilasciati dall’INPS. E’ quanto sta accadendo a Costanza Carriero che ha raccontato su Facebook la sua vicenda. “Dopo aver letto il comunicato in cui il nostro Sindaco ha chiesto a noi contagiati Covid di prolungare la quarantena, viste le obiettive complicanze, e di attendere a casa che l’ASREM venga a farci il tampone di controllo, stamani (venerdì 12 febbraio, ndr) ho provato a chiamare l’ASREM per capire quando verranno a fare il controllo, se c’è un ordine di prenotazione, se – viceversa – seguiranno il calendario rispetto alla data del primo tampone (io l’ho fatto il 29 gennaio) ecc ecc. Ho necessità di sapere cosa devo fare, visto che il certificato medico giustificativo per l’assenza in Ufficio mi scade il 14 febbraio e da lunedì 15, se nulla comunico, potrei risultare “assente ingiustificata” dal servizio. A parte che, ovviamente, vorrei sapere se non sono più positiva (il che mi farebbe immensamente piacere!) e quindi posso riprendere la mia vita normale dopo che una persona incivile ed irresponsabile è andata in giro contagiata e contagiando coloro i quali hanno avuto la sfortuna di incontrarla e che nessuna responsabilità hanno avuto. Orbene…. sono esattamente minuti 20 e 23 secondi (arrivati poi a 32 minuti di attesa, ndr) che la musichetta del centralino ASREM mi accompagna e non finisce qui. Ho solo spiegato alla centralinista il motivo della telefonata e chiedendo a chi mi devo rivolgere…. silenzio totale! Anzi no, c’è la musichetta che è pure inascoltabile e fastidiosa. Io lascio la telefonata attiva e voglio proprio vedere se e quando qualcuno risponderà dandomi le notizie di cui necessito oppure solo per dirmi che non sanno nulla. Diversamente domani andrò a Termoli a farmi il tampone e se le forze dell’ordine mi fermeranno per il controllo farò vedere il mio post e la durata dell’attesa al telefono (che nel frattempo va avanti e siamo arrivato a minuti 26 e 47 secondi. Mica male”.