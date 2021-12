Non più solo stranieri: la crisi travolge gli italiani e aumenta la povertà

Il bilancio della responsabile Caritas, Suor Lidia Gatti: “Da quando abbiamo aperto l’emporio sociale c’è un aumento delle persone che si rivolgono ai nostri servizi”

Disoccupazione dilagante soprattutto dopo le difficoltà economiche dovute all’emergenza Covid-19 e una povertà che aumenta sempre di più.

Basta osservare le persone che in questo primo mese di vita si stanno rivolgendo all’emporio sociale allestito dalla Caritas di Termoli-Larino per avere contezza di un fenomeno che sta diventando drammatico.

Non più solo persone straniere ma sempre più anche italiani, madri e padri che hanno necessità di far andare avanti la loro famiglia.

La situazione in Basso Molise

E la situazione del Basso Molise e di Termoli non è diversa da quella che riguarda tutta l’Italia. “Dal momento in cui abbiamo aperto ad oggi c’è un aumento delle persone che si rivolgono all’emporio e al centro di ascolto”, ha affermato suor Lidia Gatti, responsabile della Caritas diocesana.

Il funzionamento dell’emporio sociale è semplice: le persone che hanno bisogno possono rivolgersi al centro di ascolto e attraverso questo avere una carta con dei punti caricati che equivalgono ad una moneta virtuale attraverso la quale fare acquisti nell’emporio sociale.

“La disoccupazione è un dato che si trova su tutti i media e che stiamo toccando con mano anche noi qui a Termoli – ha proseguito suor Lidia – perché sappiamo che il Covid ha messo moltissime persone in una povertà relativa e altre in ginocchio perché non sanno come rispondere ai bisogni familiari”.

Il Natale, il momento in cui la povertà si sente di più

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie anche queste difficoltà si fanno sempre più concrete. Oltre all’emporio sociale la Caritas ha attive altre forme di sostegno come il fondo San Martino per aiutare tutte le persone che ne hanno bisogno.

Il prossimo 16 dicembre sarà attiva una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione presso l’emporio sociale che serviranno per rifornire i prodotti che sono ‘in vendita’ per chi ne ha più bisogno.