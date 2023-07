Non partecipa alle sedute per 2 anni, decade consigliere comunale assenteista

A Trivento un consigliere comunale di minoranza è decaduto dopo essersi assentato dalle riunioni dell’assise civica per 10 sedute consecutive, corrispondenti agli ultimi due anni. Si tratta di Raffaele Stinziani (eletto nel 2019 con la lista ‘Trivento nel cuore’) che a seguito dell’ennesima – e a quanto pare ingiustificata – assenza, nella riunione di ieri 24 luglio in Municipio, è stato ‘estromesso’ dalla rappresentanza amministrativa, con votazione a maggioranza, in applicazione del regolamento. Secondo lo stesso regolamento, sarebbero bastate tre assenze di fila, senza adeguate motivazioni, per avviare l’iter per la decadenza. I ‘colleghi’ del Consiglio comunale hanno invece atteso ben oltre il limite, finché il sindaco Corallo prima ha sollecitato delle risposte, con termine di 20 giorni affinché il diretto interessato depositasse in forma scritta una motivazione per quelle mancate partecipazioni, poi – passato il termine senza aver ricevuto risposta – non ha potuto far altro che segnalare la ‘violazione’ del regolamento e portare a votazione la decadenza del consigliere. Peraltro quest’ultimo si sarebbe reso protagonista della medesima condotta presso le riunioni dell’Unione dei Comuni, di cui Trivento faceva parte (prima di uscirne). Anche qui Stinziani superò il limite di assenze consentito, finendo oggetto di votazione per la decadenza, nonostante l’astensione del sindaco di Trivento, che non voleva andare contro un suo concittadino. In Comune, subentrerà, il primo dei non eletti della sua lista.