Non palline ma merletti: acceso l’albero della Felicità

È alto 5,20 mt e ha più di 600 merletti l’albero di Natale acceso a Isernia

Non sono palline ma merletti: ecco come è stato addobbato l’albero di natale a marchio pentro inaugurato oggi pomeriggio, 8 dicembre, a Isernia in occasione della festa dell’Immacolata concezione. L’albero della Felicità, così si chiama, è alto 5,20 e conta più di 600 merletti. I merletti a tombolo sono stati realizzati dalle 250 merlettaie volontarie che da più di un anno lavorano al progetto che oggi ha visto la luce.

“Una soddisfazione immensa, io ho creduto in questo sogno che si è realizzato e le altre merlettaie hanno creduto in me, per questo oggi le ringrazio per questo risultato che è di tutta Isernia”, ha dichiarato Carmela Iavarone, la presidentessa dell’associazione “Il merletto di Isernia, l’arte nelle mani”.

“La parte più difficile non è stata quella del disegno, ma quella del cucito, quando abbiamo dovuto assemblare le varie mattonelle e vari merletti realizzati dalle volontarie“, hanno spiegato le merlettaie. Alla fine, però, il risultato è stato notevole.

L’appuntamento non è stato solo con il Natale ma con la tradizione del merletto che dà lustro all’intera provincia di Isernia, una tradizione antichissima.

Il merletto è anche il fil rouge che lega Isernia a Longano, le cui donne, per l’occasione, hanno indossato gli abiti da sposa del Novecento, adornati proprio con il merletto di Isernia, acquistato dalle nonne in tempi lontani.Presenti all’evento anche molti sindaci della provincia che hanno riconosciuto l’importanza di un evento che può essere un volano di sviluppo che parte dal recupero della tradizione.