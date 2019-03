“Non lo chiamare amore”, incontro sulla violenza di genere promosso dalla Scuola Superiore della Magistratura

La Scuola Superiore della Magistratura – Formazione Decentrata della Corte di Appello di Campobasso, unitamente alle associazioni: ADMI (Associazione Donne Magistrato Italiane), Comitato Pari Opportunità presso la Corte di Appello di Campobasso, Consigliera di Parità presso la Regione Molise, Aiaf, CAMMINO, Osservatorio per il Diritto di Famiglia, ha organizzato per venerdì 29 marzo 2019 a Campobasso alle ore 15,00, nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso in via Milano, un incontro sul tema della violenza di genere, intitolato “Non lo chiamare amore”.

L’evento si svolge anche con il partenariato del Comitato Unico di Garanzia presso l’Università degli studi del Molise, il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati del Molise, la Scuola Forense, la Consulta Femminile presso il Comune di Campobasso.

All’incontro parteciperanno anche Dirigenti Scolastici, professori delle scuole ed alunni di una classe del Ginnasio del Liceo Classico Mario Pagano di Campobasso i quali esporranno un video da loro girato sul delicato tema. L’iniziativa ha coinvolto giuriste, magistrati, esponenti dell’avvocatura, ma anche dirigenti della Polizia di Stato, responsabili, nazionali e locali, del centro anti violenza pubblico “Be Free” e l’Ordine degli Psicologi del Molise con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su cosa c’è dentro il singolo episodio di violenza contro le donne e i minori.

L’evento, che nasce dai tragici e sempre più cruenti fatti di cronaca in crescita nel nostro Paese, ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi di Campobasso ed è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Campobasso con quattro crediti formativi. L’incontro si articolerà in due tavole rotonde, la prima delle quali, coordinata dalla presidente dell’ADMI (Associazione Donne Magistrato Italiane), anticiperà i profili generali e le origini dei comportamenti violenti, che verranno valutati in connessione con la responsabilità e la consapevolezza genitoriale, con un focus particolare sugli interventi difensivi a favore della vittima e sugli strumenti che l’ordinamento ha approntato per l’espiazione della pena ed il recupero del reo. Gli interventi, basati sulle esperienze professionali, tratteranno della violenza come insidia da prevedere e riconoscere anzitempo, dando indicazione sui luoghi da evitare, sugli atteggiamenti prudenziali e quanto resta utile per suggerire accorgimenti basati sul “principio di precauzione” al quale conformare i comportamenti e le attività quotidiane delle donne.

Dopo una breve parentesi narrativa, la seconda Tavola Rotonda, Coordinata dal Isabella Ginefra, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, incentra il suo focus sull’acquisizione della notizia di reato e sugli interventi approntati dalle Procure della Repubblica, in collaborazione con le Forze dell’ordine, per rendere immediata ed effettiva la tutela delle vittime, spiegando come evitare che la violenza subìta non diventi indimostrabile: i professionisti invitati suggeriranno, ciascuno dal proprio osservatorio, come fare per non disperdere le tracce ed i segni della violenza subita e quali sono gli strumenti che anche i servizi sociali e territoriali mettono a disposizione delle vittime. Introdurrà l’incontro la dr. Roberta D’Onofrio, formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, la quale, al termine, restituirà le sue conclusioni.