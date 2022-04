“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere”

In occasione della Giornata della consapevolezza sull’Autismo gli alunni della Montini hanno realizzato un puzzle i cui pezzi di colore blu sono stati posti sui vetri delle finestre

Il 2 aprile si celebrata la giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo, indetta dall’Onu nel 2007.

L’Istituto Comprensivo L. Montini di Campobasso da sempre sensibile ai bisogni di ciascun bambino, accoglie e accompagna gli alunni nel delicato e importantissimo percorso di crescita ponendo l’accoglienza e l’inclusione tra i primi obiettivi.

L’autismo è una condizione che porta con sé difficoltà, più o meno severe, ma è anche una grande sfida educativa, e umana.

La scuola, è il primo luogo in cui un bambino sperimenta la socialità, e dove, attraverso la collaborazione tra diversi soggetti, è possibile ottenere importanti risultati nei diversi ambiti.

Gli alunni sono stati impegnati nella realizzazione di un grande puzzle i cui singoli pezzi di colore blu sono stati posti sui vetri delle finestre della scuola, ogni pezzo, ha al centro un cuore a testimonianza del fatto che tutto parte da li, dal sentire l’altro parte di me, come recita la frase scritta, sempre dagli alunni, su un grande cartello posto vicino all’ingresso della scuola “ Un puzzle non si completa con pezzi tutti uguali”. I bambini vivono ogni giorno la diversità come una ricchezza di inestimabile valore.

Il nostro motto è:

“Ascolta il tuo cuore e imparerai a vedere il mondo con gli occhi di un bambino autistico”