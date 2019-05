«Non faremo sconti a nessuno», Di Michele lancia il “monito”

REDAZIONE TERMOLI

Rabbia, amarezza ma consapevolezza che inizia un nuovo percorso «perché per i prossimi 5 anni i cittadini avranno bisogno di noi». Analizza quanto accaduto nel segreto dell’urna, Nick Di Michele, candidato sindaco del MoVimento 5Stelle. Sotto la lente la discrepanza tra il risultato delle Europee (32,5% a Termoli) e quello delle amministrative, quel 21,40% che, in realtà sta abbastanza stretto. «Non è possibile che il giorno dopo aver ottenuto un risultato alle Europee più alto di quello della media italiana si perda il 12.5%, non è concepibile. Accetto la scelta dei cittadini ma arriverà anche il momento che dirò le verità che vengono sempre a galla», ha affermato Di Michele a caldo appena dopo il risultato delle urne. «Era prevedibile che qualcuno avesse deciso di non farci andare al ballottaggio – ha affermato Di Michele – e ci sono riusciti e il MoVimento 5Stelle ancora una volta viene castigato non si sa per quale motivo. Accetto quello che accade nel silenzio dell’urna – ha proseguito Di Michele – quello che mi dispiace è che ci rimettono sempre i cittadini. I nostri riscontri erano altri ed erano che noi potevamo tranquillamente arrivare al ballottaggio con il centrodestra sapendo che era molto forte ma è stato deciso altro alle spalle dei cittadini. C’è stata quasi una costrizione da parte di qualcuno. Abbiamo dimostrato che siamo molto più bravi degli altri e abbiamo dimostrato la vicinanza alla città con banchetti e iniziative varie mentre ci sono persone che da 40 anni sono attaccati alle poltrone». Di qui la “rassicurazione”: «una cosa è certa non faremo sconti a nessuno. Come non li abbiamo fatti a Sbrocca non li faremo neanche a Roberti».