Non esiste comunità senza civiltà, Bojano presa di mira da atti vandalici

BOJANO. Nella vita, così come nello sport, nelle professioni e in tutti i contesti produttivi, sociali e culturali esistono delle categorie. Chi dice che siamo tutti uguali mente spudoratamente o, sapendo di mentire, prova a omologare per creare confusione nel nome del politically correct.

Chi in queste settimane, mesi e anni si è adoperato per la comunità, a ogni titolo, non può essere uguale a chi con atti di vandalismo la distrugge. Chi si impegna per restituire decoro alla città non è uguale a chi qualche ora dopo deturpa ciò che trova per strada. Chi si impegna per pulire il lungofiume, restituendo dignità al decumano, non è uguale a chi, senza patemi d’animo, ci getta l’immondizia. Chi pianta alberi nelle aiuole non è uguale a chi li sradica. Chi organizza eventi culturali, sportivi, ricreativi, musicali non è uguale a chi è pronto soltanto a criticare.

Insomma, chi si impegna per la comunità, togliendo tempo a famiglia e lavoro, talvolta rimettendoci di tasca propria, non può essere uguale a chi demolisce, deturpa, compie atti vandalici, rappresentando un costo per la collettività. Vivere in un paese accogliente, verde, decoroso è più bello oltre che più utile al commercio, al turismo, a tutti.

In tutto ciò non esiste colore politico, appartenenza, tifoseria, amicizia o simpatia. Siamo di fronte a un bivio: civiltà vs barbarie. Ognuno scelga da che parte stare. Gianluca Caiazzo