“Non è un paese per giovani”: in Molise persi 30mila residenti in 20 anni

Il Molise e la sua popolazione invecchiano sempre di più e allo stesso tempo continua a diminuire. E’ la fotografia che emerge dai dati della Cgia di Mestre secondo i quali in regione si pagano più pensioni che stipendi. In base agli ultimi dati Istat disponibili, aggiornati al 30 settembre scorso, i residenti sono ora 290.362. Nei primi 9 mesi dall’anno il Molise ha perso 2mila abitanti considerato che i residenti un anno fa erano poco più di 292mila. Allarmante il quadro di quanto accaduto negli ultimi 20 anni: il Molise ha perso oltre 30mila residenti, più del 10 per cento della popolazione. Nel 2002 gli abitanti erano 321.047, nel 2022 sono scesi a 290.362. I dati definitivi riferiti al 2022 che saranno resi noti nelle prossime settimane, potrebbero rivelare non poche ulteriori sorprese negative: sono infatti diversi i piccoli comuni della regione che rischiano di scendere sotto i 100 abitanti.