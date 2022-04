Non è più tempo di aneliti per l’autonomia

di Sergio Genovese

Si sta facendo ferrato in questi giorni il dibattito se restare autonomi o aggregarsi a qualche regione(l’Abruzzo) o a qualche pezzo di Regione (Il Sannio). La situazione storica, sociale ed economica nel 1963 era tutt’altro che quella dei nostri giorni. Grazie ad Orlando e Magliano prima grazie a La Penna, Sedati, Vecchiarelli e Sammartino poi, grazie ad Aldo Moro, sovvertendo le leggi esistenti ,fu trovata una deroga per rendere il Molise sconnesso dall’Abruzzo. Fu una festa grande quel 27 dicembre, ero bambino, in Piazza Municipio si festeggiava come se gli azzurri avessero vinto la Coppa “Rimet”. Davanti il Molise aveva orizzonti di crescita soprattutto perché quelle generazioni, seppur divise tra lo scudo crociato e la falce e il martello, avevano un senso di collettività più pronunciato e soprattutto voglia di conquistare il futuro. Oggi siamo in un contesto profondamente diverso, l’orgoglio di appartenenza si è polverizzato, quello che avevamo conquistato da quel lontano 1963 lo abbiamo quasi tutto perso ( Si pensi alla chiusura della Sam e dello Zuccherificio e si pensi ai tanti lucchetti chiusi nei vari nuclei industriali) abbiamo perso sessantamila abitanti, le proiezioni degli Enti accreditati tra pochi anni ci assegnano un saldo di abitanti pari a duecentosettanta mila di cui la maggior parte anziani. La politica, dagli anni novanta in poi, è la responsabile principale di questa disfatta che nel frattempo si è condita di frane, di smottamenti e di ridimensionamenti dei nuclei scolastici e sanitari. Abbiamo paesi che sono la iconografia di quei villaggi del Far West dopo gli assalti dei banditi con il volto coperto. Oggi nei nostri piccoli centri non arrivano neanche più i giornali. Per questo i potenti di oggi non speculino su una realtà che hanno contribuito a costruire , soprattutto non si affidino più agli aneliti di autonomia perché bisogna prendere atto che da soli non ce la possiamo più fare. La situazione è troppo compromessa, per darci ancora un volto e un minimo di dignità sociale è duro ammetterlo, ma qualcuno ci deve annettere. Sulle ipotesi non si faccia la rincorsa a chi vuole piazzare per prima le bandierine, sarebbe il modo più pernicioso per trovare una via d’uscita. Certo al netto di qualsiasi opportunistico ragionamento la soluzione del Molisannio potrebbe essere quella meno dolorosa che ci farebbe comunque recitare una parte di rilievo e non di comprimari. Insieme agli amici della provincia di Benevento arriveremmo a contare cinquecento sessantamila abitanti che sarebbe una piccola garanzia di futuro. Ma se fosse più praticabile un’altra strada, l’esigenza di trovare quelli con le auto blu in un atteggiamento meno divisivo e più condiviso rimarrebbe l’ultima prova di appello utile per salvare il Molise da una fine annunciata.