“Non è nornale che sia normale”, a Venafro la settimana per l’eliminazione della violenza sulle donne

Promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Venafro e dallo stesso ente locale inizia lunedì 25 novembre nella città dell’estremo Molise occidentale la settimana per l’eliminazione della violenza contro le donne denominata “Non è normale che sia normale”. Il programma dell’evento : si parte come detto il 25 novembre (h 16,30) col convegno “Le sedie rosse” presso l’Isiss Giordano di via Maiella. Quindi alle h 17,30 della stessa giornata appuntamento su Corso Campano con “Libera”, il corpo della donna che esprime le violenze che subisce. Ci saranno installazioni multimediali a cura di Vincenzo Villani, con organizzazione affidata ad Anteas Venafro ed apertura al pubblico sino a sabato 30 novembre. Il 26 novembre invece è previsto l’incontro sul tema “Prevenzione sulla violenza contro le donne. Tecnologie innovative” con sistema solaris. In questo caso l’appuntamento è previsto presso l’ex Pal. Armieri di piazza Vittorio Veneto a partire dalle h 15,30. Il 28 novembre ci si sposterà al Teatro Sala 1 di Via Conca Casale per “La valigia di Yeshna”, spettacolo teatrale di Gino Matrunola. Infine la chiusura il 30 novembre (h 17.00 presso Museo Archeologico di Venafro) con “I battiti di Venere”. Trattasi di musiche e parole col Collettivo Divergente e Venus Verticordia e videomapping sulla Venere di Venafro a cura di Vincenzo Villani.

Tonino Atella