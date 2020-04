“Non dimentichiamo i defunti”. Parroco, sindaco e cittadini missionari in cimitero

SPINETE. Il particolare momento di emergenza mondiale che stiamo attraversando ci costringe a vivere i giorni della settimana santa privi della possibilità di partecipare ai sacri riti. Il comune di Spinete, guidato dal giovane sindaco Michele Di Iorio, è al lavoro per la gestione dell’emergenza. «Grazie alla lodevole iniziativa del nostro parroco Don Mssimo Muccillo, condivisa pienamente dall‘amministrazione comunale – ha spiegato il primo cittadino – si è provveduto, sabato, alla benedizione delle palme e delle famiglie su tutto il territorio di Spinete. In tale occasione è avvenuta ulteriormente la benedizione di tutti i defunti, a seguito di una delle decisioni più dolorose assunte in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero quella di chiudere il cimitero comunale nei giorni della settimana santa. Tale decisione ha costretto i cittadini a rimanere lontani anche dai propri cari defunti. Da cittadino di Spinete e in qualità di sindaco, ho ritenuto opportuno oltre che in prima persona, coinvolgere operai e amministratori nel compiere un gesto di sensibilità verso le famiglie, la pulizia del cimitero, dove purtroppo al momento i cittadini non possono recarsi per via dell’isolamento forzato, in un momento difficile che sta mettendo a dura prova la nostra forza ma che certamente passerà con il contributo di tutti. Grazie a tutte le persone coinvolte per l’immediata disponibilità, siamo entrati muniti di dispositivi di protezione, alternandoci, per effettuare una rispettosa pulizia dei vasi di fiori, eliminando quelli secchi dei colombari e cambiando l’acqua a quelli ancora buoni, spazzato le lapidi dagli aghi di pino e sistemato al meglio le ciotole esterne. Il gesto di un piccolo omaggio floreale di ogni cittadino, potrà essere vissuto nella simbolica azione di posa di una pianta fiorita all’ingresso del cimitero. Il tutto è avvenuto sempre con quella forma di assoluto rispetto che merita il luogo dove riposano le persone a noi più care». Una lodevole iniziativa che va ad aggiungersi alle attività già poste in essere nei giorni scorsi. Di Iorio ha rinunciato all’indennità di carica insieme alle altre componenti della Giunta comunale: Patrizia Albanese e Angelina Di Iorio. Un gesto di solidarietà molto importante che ha consentito l’acquisto di mascherine per la popolazione e prodotti igienizzanti. Da qualche giorno, infine, è stata avviata la procedura per la concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. Gianluca Caiazzo