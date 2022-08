Non deambulanti al voto: l’elenco delle sezioni elettorali accessibili

Il Sindaco di Campobasso, tramite l’Ufficio Elettorale del Comune di Campobasso, rende noto che, secondo le disposizioni contenute nella legge 15/01/1991, n. 15 – così come modificata dall’art. 8 della legge 04/08/1993, n. 277 – gli elettori con problemi di deambulazione, qualora iscritti in una sezione elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune la cui sede sia priva di barriere architettoniche.

Gli elettori, aventi le difficoltà predette, dovranno recarsi nel seggio prescelto muniti della tessera elettorale e di una attestazione medica rilasciata dalla locale ASREM, anche in precedenza e per altri scopi, o di copia autentica della patente per guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Di seguito si elencano le sezioni elettorali accessibile ed attrezzate per favorire l’esercizio del diritto di voto ai non deambulanti.

13 e 20 Scuola media “F. D’Ovidio” Via Gorizia, 20 (piano rialzato);

26 e 32 Scuola media “G. A. Colozza” Traversa Insorti d’Ungheria, 13;

37 e 42 Scuola elementare “Don Milani” Via G. Leopardi, 166;

48 e 56 Istituto comprensivo “F. Jovine” Via San Giovanni, 309;

53 Scuola elementare di Via A. Gramsci Via A. Gramsci (piano terra).