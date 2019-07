«Non ci fermiamo qui, continuiamo su questa strada perché l’unione fa la forza»

REDAZIONE TERMOLI

La loro battaglia era partita da lontano, all’indomani del decreto della struttura commissariale che chiudeva di fatto il punto nascita di Termoli. Prima l’avvio di una petizione e della successiva raccolta firme, poi una prima manifestazione di protesta sotto il sole cocente del primo luglio e la fiaccolata domenica sera, quando le speranze di ottenere una sospensiva al provvedimento che chiudeva il punto nascita del San Timoteo sembrava appesa a un filo. Questa mattina l’apparizione durante la trasmissione Agorà dove hanno ripercorso tutte le tappe della loro battaglia e, in diretta, la notizia dell’ottenimento di quella stessa sospensiva che nel pomeriggio ha fatto riaprire le porte del San Timoteo ai ricoveri e, si spera, a nuove nascite. Una battaglia che è diventata di tutta la popolazione quella avviata dal Comitato Voglio Nascere a Termoli con quel #L113 diventato l’hashtag di una popolazione intera. «Vogliamo fare di cuore un doveroso e sentito ringraziamento ai giornalisti, che con instancabile professionalità hanno dato risonanza a ogni iniziativa promossa da noi – hanno affermato in una nota stampa Cinzia Ferrante, Alessandra Di Pasquale, Debora Staniscia e Giuseppe Pranzitelli, i promotori del comitato e del gruppo che su Facebook ha richiamato migliaia di persone – E un ammirato “complimenti” ai sindaci del basso Molise, convocati e coordinati dal nostro sindaco Francesco Roberti, che si sta dimostrando pienamente all’altezza del suo compito istituzionale di primo cittadino, il Sindaco del popolo. Quando scriviamo #siamounsolopopolo, quando diciamo che è tutta la popolazione che deve muoversi, è questo che intendiamo, questa sinergia tra tutti che porta a risultati concreti, a benefici tangibili per il nostro territorio. Non ci fermiamo qui, continuiamo su questa strada, sempre più convinti del fatto che l’unione fa la forza. #L113forever».