Non c’è un business di ieri a cui tornare, ma un business di domani da far crescere rapidamente con il supporto di professionisti al tuo fianco

Parola d’ordine RIPARTIRE! nella prospettiva che vede impegnati tutti i soggetti dai piccoli Commercianti, agli Artigiani fino alla grande Industria; dalle Amministrazioni locali al Governo centrale.

Nell’ottica di riavviare l’economia anche il Confidi Rating riapre gli Uffici della sede di Termoli alla Via XX Settembre n. 47, con la sua attività di consulenza, per appuntamento diretto con il pubblico.

L’obiettivo è fronteggiare la ripresa economica dopo la crisi pandemica e il Confidi Rating, quale aggregatore di soluzioni finanziarie, offre un’ambiziosa agenda di proposte per la crescita dell’economia locale.

Oggi è il momento giusto per “costruire” una diversa realtà cogliendo le opportunità connesse al credito, alle misure offerte dalla finanza agevolata, al rilancio e all’evoluzione delle PMI con l’innovazione tecnologica, la transizione digitale e l’e-commerce. In questa direzione va anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che può rendere l’Italia un Paese più sostenibile e inclusivo, con un’economia più avanzata e dinamica.

Anche in questo periodo di rallentamento produttivo, molti sono stati i vantaggi riservati alla clientela che si è rivolta a Confidi Rating che ha individuato composite soluzioni in campo finanziario e ha gestito operazioni per apertura di nuove linee di credito prestando garanzie accessorie.

In virtù di collaborazioni in essere con i suoi partner che si occupano di finanza agevolata, ha permesso nell’immediato di sopperire all’impasse Covid19, sfruttando appieno i vantaggi delle misure come Resto al Sud, OnT0, Credito d’Imposta per Ricerca & Sviluppo, fino all’utilizzo di strumenti come la Nuova Sabatini, in aggiunta ai Crediti d’Imposta “Industria 4.0” e il Bonus Sud che hanno permesso ai beneficiari di vedersi riconosciuto un aiuto pari al 95% sull’investimento stesso.

Novità in corso di attivazione sono le misure di finanza agevolata dirette all’imprenditoria femminile o la possibilità per il settore Turistico Alberghiero di beneficiare di misure come Tax Credit Turismo o Contributi a Fondo perduto per le imprese dei Settori Ricreativi e di Intrattenimento.

Le opportunità di crescita e di sviluppo, mai come ora, sono tantissime per il potenziale ed inespresso sviluppo del nostro territorio. Novità importanti sono attese anche nel settore Agricoltura dove, con il recepimento del decreto Sostegni Bis, saranno introdotte agevolazioni per l’accesso al credito da parte delle Imprese Agricole con la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Centrale con altre operazioni di copertura a fronte di operazioni a 10 anni e di importo superiore a 100K.

Nell’ottica di interventi tesi a favorire lo sviluppo il Confidi Rating opera per le aziende puntando a sostenere la produttività, creando nuova occupazione e migliorando la qualità del lavoro, aiutando le imprese nel check up aziendale, supportandole nel diversificare l’offerta, effettuando il controllo di gestione che consente di ridurre sprechi e investimenti sbagliati, guidandole nella scelta delle strategie di vendita fino al sostegno finanziario mediante l’accesso al credito dietro prestazione di garanzie.

Il Confidi Rating, primo iscritto nell’elenco dei Confidi Minori (ex art. 112), Garante autorizzato presso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (ex lg 662/96), opera sul territorio da 25 anni e solida è la sua esperienza avendo al suo attivo la realizzazione di numerosi progetti di investimento con oltre 80 milioni di euro di finanziamenti intermediati nella concessione del credito nel sistema bancario.

In conclusione il Molise è un territorio sano dal punto di vista imprenditoriale e sociale e le potenzialità per chi oggi intende investire sono molteplici, anche in considerazione delle ulteriori novità dei prossimi mesi essendo la regione Molise “Area Convergenza” (ex Obiettivo 1) con numerose risorse derivanti dal POR FESR-FSE e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato a livello Europeo.