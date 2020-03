«Non c’è più tempo: stop alle attività dello stabilimento Fca di Termoli»

L’appello del coordinatore di “E’ Viva Molise”, Nicola Palombo, al Prefetto di Campobasso e a tutte le autorità competenti

MONTENERO DI BISACCIA. Il coordinatore di “È Viva Molise”, Nicola Palombo, ha scritto al Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico e, per conoscenza, al premier Giuseppe Conte, alla Protezione Civile, al commissario per l’emergenza Coronavirus, a tutti i ministri interessati e al presidente della Regione, Donato Toma, per chiedere «la sospensione delle attività dello stabilimento Fca di Termoli».

«Il Governo – si legge nella missiva – sta operando bene rispetto alla pandemia da Covid-19, assumendosi responsabilità importanti, attraverso azioni serie e coraggiose. È ignobile, in un momento così delicato, ricercare polemiche e strumentalizzazioni, semmai è l’ora dell’unità nazionale. Con questo spirito e con questa finalità le scriviamo, affinché si ricomponga lo strappo con i lavoratori della FCA di Termoli.

Infatti in un momento così rischioso arrivano allarmanti comunicazioni da parte dei lavoratori, costretti, in ottemperanza al DPCM 11.03.20, a prestare servizio con le seguenti criticità: assenza della distanza minima di un metro (nel montaggio ciò è praticamente impossibile date le dimensioni di un motore); assenza della dotazione dei dispositivi anti-contagio (DPI).

Tutto ciò in un territorio che dal cinque marzo non dispone di alcun presidio ospedaliero, una situazione che potrebbe diventare molto pericolosa, sia dal punto di vista sanitario, sia sociale. Non c’è più tempo e quindi sollecitiamo con urgenza la sospensione delle attività dello stabilimento in oggetto, così come accaduto in altri stabilimenti, almeno fino al ripristino delle funzioni ospedaliere del San Timoteo di Termoli (CB) o alla riapertura del Vietri di Larino (CB) e comunque fino all’attuazione da parte dell’azienda delle misure idonee così come previsto dal succitato decreto e dal D.Lgs. 81/2008, utilizzando gli ammortizzatori sociali a tutela del salario dei lavoratori. Capiamo la necessità del Governo di dover trovare un equilibrio tra la riduzione del contagio e il proseguimento dei servizi di base del Paese, e quindi – si conclude nella lettera – ci uniamo all’appello dei sindacati e auspichiamo che il prosieguo delle attività produttive sia il frutto di una più efficace concertazione con le parti sociali».