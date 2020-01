Non ce l’ha fatta l’uomo investito ieri mattina da un’auto vicino al Terminal

Non ce l’ha fatta l’anziano d 78 anni che ieri mattina è stato investito da un’auto in via G.B. Vico a Campobasso. Il suo cuore ha smesso di battere in un letto dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stato immediatamente portato dagli operatori del 118 subito dopo l’impatto con il mezzo il cui conducente è stato fra i primi a soccorrere l’anziano investito. Ben visibile sul parabrezza della Fiat Uno il segno del colpo inferto con la testa. I rilievi per risalire alla dinamica sono affidati alla Polizia Locale, alla stregua dei quali ora verrà formulato il capo d’imputazione a carico del conducente della Uno.