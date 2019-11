Non ce l’ha fatta l’anziano che aveva chiesto un montascale per muoversi nel condominio Iacp

Non ce l’ha fatta il pensionato venafrano, M.G. 70enne, che chiedeva all’Iacp d’Isernia il montascale nel condominio popolare dove abitava in Via Flacco a Venafro, data la fibrosi polmonare idiopatica che l’affliggeva costringendolo a spostarsi con bombola di ossigeno al seguito. E’ deceduto prima che si risolvesse il suo caso umano, nonostante le proprie tante sollecitazioni all’Istituto pentro a partire dalla scorsa primavera e addirittura la sua disponibilità all’acquisto del montascale con l’accensione di un mutuo, previa l’esenzione temporanea del contemporaneo fitto di casa date le sue modeste condizioni economiche. Niente ! Solo parole ed intenti verbali da parte dell’istituzione pubblica pentra, ma di fatti concreti nulla! E così è finita che M.G. é morto senza che i suoi diritti da tempo sollecitati dall’uomo, ossia poter avere un’esistenza migliore e diversa senza l’assillo di quei 18 gradini per rientrare a casa (la sua abitazione trovasi al primo piano rialzato), gradini che rappresentavano per il pensionato una barriera architettonica insormontabile data la malattia da cui era assillato tanto da costringerlo prevalentemente a restare tappato in casa senza poter uscire ! Il pensionato è morto senza che i suoi diritti minimi, vale a dire rientrare a casa con maggiore tranquillità, siano stati rispettati e soddisfatti. Si chiude così una vicenda tutt’altro che bella e positiva sotto il profilo sociale ed umano, che non fa certo ascritta a merito delle istituzioni pubbliche. Certo, si comprendono burocrazia, carte da riempire, pareti da acquisire e tant’altro, ma tutto questo non può affatto giustificare l’ennesima assenza dello Stato nei confronti di un cittadino che non chiedeva la luna nel pozzo, ma il minimo per vivere serenamente : un montascale per rientrare a casa. Peccato ! Ennesima occasione persa da uno Stato di diritto che sempre più spesso tale non è più, nonostante le sue fondamenta erette sullo storico jus dell’antica Roma. (Tonino Atella)