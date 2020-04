Condizioni critiche per un’altra anziana

Poche ore fa il trasferimento urgente a Campobasso dal Santissimo Rosario di Venafro. Ma per la 96enne di Belmonte del Sannio non c’è stato nulla da fare ed è deceduta in serata al Cardarelli. Intanto anche un’altra anziana, sempre in gravi condizioni, è stata trasferita anch’essa da Venafro a Campobasso.