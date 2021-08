‘Non c è niente da ridere’, Peppe Barra al Teatro Verde

Questa sera Venerdi 06 agosto alle 21.30 al Teatro Verde di Termoli un grande maestro del Teatro Italiano: *Peppe Barra in “Non c’è niente da ridere”*La maestria esplosiva di Peppe Barra incontra ancora una volta lo stile e il gusto di Lamberto Lambertini per dare vita a un teatro capace di coniugare la risata con la commozione, il divertimento con la storia, la cultura alta con quella più bassa, il realismo con la follia, la raffinatezza con la volgarità.Non c’è niente da ridere. Così sembra dire l’Attore al pubblico, dispiaciuto che si sbellichi mentre lui sta recitando una cosa seria. Ecco la chiave di questo spettacolo, dove la scenografia raffigura l’interno di un teatro, dal punto di vista degli attori, uno spettacolo al contrario, con le file dei palchi sul fondo e con le luci della ribalta puntate verso la sala. In questo luogo irreale si avvicendano un Attore e un’Attrice, Peppe Barra e Lalla Esposito, con duetti, monologhi, canzonette, di antico e moderno repertorio, oltre a improvvise incursioni surreali nel repertorio dei classici, con due poltroncine e consunti fondalini dipinti a delineare le situazioni drammatiche.*Info al 348.6055778* prevendite presso l’Info Point del Borgo Antico di Termoli, sul sito e presso i rivenditori ciaotickets.Biglietto intero euro 20,00 e ridotto under 18 e over 65 euro 18,00 (più prevendita)