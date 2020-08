Non avrebbe osservato le disposizioni Covid, bar chiuso fino al 5 settembre

Provvedimento di chiusura sino al prossimo 5 settembre e multa per un’attività commerciale di Venafro, situato sul centrale Corso Campano. Trattasi probabilmente, ma si è nel campo delle supposizioni, della mancata osservanza delle disposizioni Covid. In effetti da qualche giorno le saracinesche dell’esercizio, solitamente assai frequentato ed affollato soprattutto da giovani sia di Venafro che dei centri limitrofi, sono abbassate e dovrebbero restare tali sino al prossimo 5 settembre, anche se si ha notizia del ricorso dei titolari dell’esercizio per riaprirne i battenti, ricorso che si discuterebbe a giorni.