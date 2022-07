Nomine Regione, numeri “ballerini”: Toma chiede il rinvio. Maggioranza sempre più instabile

Nomine del garante dei diritti e di revisori e commissari vari negli enti sub regionali, quella di oggi doveva essere la giornata clou per la scelta dell’erede di Leontina Lanciano, ma il consiglio regionale, su richiesta del presidente Toma, ha rinviato la tornata delle designazioni. Lavori sospesi e scambi di accuse al vetriolo in maggioranza, con Cefaratti che abbandona i lavori. Quello di oggi è l’ennesimo consiglio regionale che “certifica” la debolezza strutturale di una maggioranza che si regge solo su undici voti e che, per questo, viene messa alla prova e destabilizzata ogni qualvolta che c’è da fare delle scelte. Ognuno dei dieci che appoggia Toma, volta per volta, fa le sue richieste, minacciando la sfiducia, e si va avanti così, tra un ultimatum e l’altro, senza concludere niente. Entro quaranta giorni da oggi, se in consiglio non si troveranno 11 voti, le nomine passeranno di competenza a Salvatore Micone, che potrà decidere in autonomia.