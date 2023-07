Nomine di Giunta, Romano: “Roberti non si fida dei suoi, fa come Achille Lauro. Un pessimo inizio”

«Buon lavoro ad Achille Lauro…». Inizia così il commento di Massimo Romano, consigliere regionale di Costruire Democrazia, alle nomine di Giunta effettuate oggi dal neo presidente della Regione.

«Perché Roberti ha varato la giunta nominando solo due assessori anziché quattro o cinque?

La risposta è persino ovvia: per blindare la maggioranza, di cui evidentemente non si fida, evitando scherzi e franchi tiratori nell’elezione del presidente del consiglio prevista per lunedì prossimo come primo atto della legislatura.

Due assessori adesso e gli altri due o tre subito dopo il voto di lunedì.

Come Achille Lauro, “‘O Comandante” – così veniva soprannominato a Napoli il Sindaco armatore degli anni ‘50 – che soleva regalare la scarpa sinistra prima delle elezioni e la destra nel caso in cui fosse stato eletto.

Una lampante manifestazione di sfiducia politica verso la sua stessa maggioranza e una inopportuna forzatura istituzionale nei rapporti tra presidente, giunta e consiglio.

Insomma, un pessimo inizio».