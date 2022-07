Nomine “calde”: inversione dell’ordine del giorno, venerdì giornata di fuoco in consiglio regionale

Le elezioni si avvicinano e gli incarichi, già ordinario strumento di clientela politica, passano al rango superiore di clientela elettorale. Il 25 settembre si vota e le nomine non potranno essere “sprecate”, ma dovranno essere gestite col lanternino. Ogni incarico deve corrispondere a impegni precisi in termini di voti. Ed è così che, con il classico “colpo gobbo”, il Centrodestra, “ispirato” da Toma e Cotugno, ha trovato in consiglio regionale i numeri – grazie anche a qualche rappresentante delle minoranze – per invertire i punti all’ordine del giorno e portare in aula venerdì prossimo la discussione e la votazione sulle nomine, tra cui, la più importante è sicuramente quella del garante, ruolo attualmente ricoperto da Leontina Lanciano. Poi ci sono i revisori e anche lì, ogni incarico dovrà trovare i suoi sponsor. Se non ci fosse stata l’inversione dei punti all’ordine del giorno, per accelerare l’iter, certamente le nomine sarebbero finite nelle mani di Micone che, come ha garantito lui stesso, sarebbero state ripartite tra maggioranza e minoranza, in ragione di due terzi e un terzo. Ma non è andata così. È chiaro che ogni spunto è buono per raggiungere accordi para-elettorali, ma usare le nomine in questa maniera sta facendo storcere il muso a parecchi osservatori. Le istituzioni non vanno “saccheggiate” per scopi politici, figuriamoci per quelli elettorali. E poi, non dimentichiamolo, c’è una domanda ancora senza risposta: Toma e Cotugno alla fine riusciranno a trovare in aula undici voti per far passare le loro nomine? (Redis)