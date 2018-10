Nomine al Corecom, non si placano le polemiche

Continua a tener banco la vicenda legata alle nomine del Corecom. Nelle scorse ore l’Ordine dei giornalisti, nella persona della presidente, infatti ha deciso di non prendere parte al Convegno inizialmente in programma presso l’Università degli Studi del Molise e poi spostato presso la sala conferenze della giunta regionale. Una posizione presa alla luce di quanto accaduto in relazione alle nomine (che non hanno fatto registrare la presenza di un giornalista). Una vicenda, quella legata alle nomine in seno al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise che come noto ha scatenato la reazione dell’ordine dei Giornalisti, del rappresentante del consiglio nazionale dei Giornalisti, dell’Assostampa, di alcuni consiglieri regionali e di tanti rappresentanti della società civile. All’interno del Comitato regionale, come già detto, ci sono diversi compiti da svolgere tra i quali: cura del monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale; propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull’informazione e la comunicazione; esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione all’art. 32 quinques, commi 3 e 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Tutte funzioni che dovrebbero essere “visionate” anche e soprattutto da un iscritto all’ordine dei giornalisti o, come detto, da un esperto in materia di comunicazione. Ogni “settore” ha necessità dei propri professionisti e all’attuale Corecom manca un giornalista.