Nomine a Molise Acque, bufera in maggioranza. Iorio: «Azione discriminatoria»

CAMPOBASSO

Torna a tirare aria di bufera in maggioranza dopo le nomine effettuate in alcune aziende ed enti del Sistema Regione di Competenza dell’Assise consiliare, ad opera del Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone che ha agito per mezzo dei poteri sostitutivi assegnatagli dalla legge regionale 16/2002 (Nuove disposizione sulle nomine di competenza regionale), art. 6 e 6 bis.

In particolare, sono stati designati i revisori dei conti di Arsarp e Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno e il CdA di Molise Acque.

A innescare la miccia in seno alla maggioranza, il duro attacco di Michele Iorio con riferimento alle nomine di Molise Acque che l’ex governatore ha giudicato senza mezzi termini da «basso impero e discriminatorie». In una nota dai toni aspri, Iorio accusa di «tradimento» Micone, dal momento che «un componente sarebbe spettato, secondo quanto deciso davanti a tutti in maggioranza e di cui il presidente Toma si era fatto garante, al gruppo “Iorio per il Molise”».

A rincarare la dose interviene anche la consigliera regionale di Prima il Molise Aida Romagnuolo che afferma: Ma davvero c’è qualcuno che di proposito e, sappiamo tutti chi è, non portando le nomine in Consiglio Regionale è convinto di essere furbo e gli altri i fessi? Meglio tornare al voto, anche io come i molisani mi sento tradita e delusa».

Mentre, dalla minoranza, il consigliere 5 Stelle Andrea Greco attacca: «Il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha umiliato 65mila persone, escludendo il Movimento 5 Stelle dal Consiglio di amministrazione di Molise Acque. Non ha rispettato le minoranze di cui evidentemente il Movimento rappresenta la parte maggioritaria, escludendoci da tutto».