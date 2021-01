Nominato il nuovo Parrocco di Torella del Sannio, sarà Don Marco Di Iorio

Dopo la notizia della partenza di Padre Clemente, destinato a rientrare in Congo, che aveva colpito tutta la comunità di Torella del Sannio, che si era anche mobilitata con una raccolta firme per chiedere al Vescovo di farlo restare, la notizia della nomina del nuovo parroco riporta ottimismo nel cuore dei torellesi.

Sarà infatti Don Marco Di Iorio, già parroco di Pietracupa e attuale parroco di Fossalto, a subentrare a Padre Clemente nei prossimi giorni. Don Marco, giovane e preparato parroco originario proprio di Torella, resterà anche parroco di Fossalto, occupandosi così di due comunità che distano pochi chilometri e che sono molto legate tra di loro. Un legame che sicuramente Don Marco saprà rafforzare, dando un forte impulso a creare quel senso di comunità che va al di là dei confini comunali, aspetto fondamentale per contrastare gli effetti che lo spopolamento ha nelle nostre piccole realtà.

A Don Marco, in queste ore e sui social network, sono giunte centinaia di manifestazioni di apprezzamento da parte di tutti i cittadini di torella e dai tanti torellesi all’estero.