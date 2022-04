Nominati i componenti del Collegio Sindacale della S.E.A

Sono il Dott. Giuseppe Mucci, la Dott.ssa Daniela Berchicci, il Dott. Luigi Frate, il Dott. Giorgio De Franciscis, e il Dott. Fernando Robecchi

Dando esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 03/02/2022, il Comune di Campobasso ha nominato, attraverso il Decreto Sindacale numero 5 del sindaco Roberto Gravina, i 5 componenti del Collegio Sindacale della S.E.A.- Servizi e Ambiente S.p.A per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024.

Dopo l’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico di componente del Collegio Sindacale della Società S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A. Esercizi 2022 – 2023 – 2024, pubblicato all’Albo Pretorio, si è preso atto che le candidatura pervenute sono risultate essere n. 25 (venticinque), con riserva di ogni ulteriore verifica delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti e delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Con l’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2021 da parte dell’Assemblea della S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A. terminerà il mandato dell’attuale Collegio Sindacale in carica e quindi si è ritenuto, in vista di tale Assemblea, di provvedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A. per il triennio 2022-2023-2024.

Esaminati i curricula e la documentazione pervenuta, depositata agli atti, sono stati nominati componenti del Collegio Sindacale della S.E.A. Servizi e Ambiente S.p.A per il prossimo triennio il Dott. Giuseppe Mucci, (componente effettivo con incarico di Presidente); la Dott.ssa Daniela Berchicci, (componente effettivo); il Dott. Luigi Frate, (componente effettivo); il Dott. Giorgio De Franciscis, (componente supplente) e il Dott. Fernando Robecchi, (componente supplente).