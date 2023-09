Nomina Romagnuolo, Toma e la sua ex giunta assolti dall’accusa di abuso d’ufficio

Il Gup del Tribunale di Campobasso al Gup ha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere «perché il fatto non sussiste» nei confronti dell’ex presidente della Regione, Donato Toma, e altri sei ex assessori della sua giunta quali Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere, Quintino Pallan­te, Michele Marone, Vincenzo Niro e Filo­mena Calenda per i quali era stata ipotizzata l’accusa di abuso d’ufficio per la nomina di Nico Romagnuolo a commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano. Tra 60 giorni a partire da oggi, mercoledì 6 settembre, saranno rese note le motivazioni della decisione.

Il pubblico ministero aveva contestato al presidente Toma e alla giunta regionale un avviso di garanzia per abuso d’ufficio, ma l’ex governatore aveva subito dichiarato di aver agito conformemente ai pareri di legittimità. Dal canto suo, secondo quanto appreso da fonti vicine all’ex presidente, lo stesso «ha accolto la sentenza con soddisfazione e serenità, la stessa con la quale ha seguito la vicenda da principio, perché convinto della correttezza del proprio operato».

Era stata la sostituta Viviana Di Palma che, in chiusura delle indagini preliminari, aveva chiesto il rinvio a giudizio. Romagnuolo fu estromesso da Palazzo D’Aimmo dopo l’abrogazione della surroga nel maggio del 2020. Era entrato in sostituzione di Roberto Di Baggio, nominato assessore. Il 18 settembre 2020, meno di sei mesi dopo la cessazione della carica di consigliere, fu nominato dalla giunta alla guida del Consorzio per il nucleo indu­striale di Bojano. Il 31 marzo 2021, quando alcuni as­sessori erano cambiati, la nomina venne prorogata.

In entrambi i casi, la delibera di giunta, se­condo la Procura, avrebbe violato il de­creto del governo Monti del 2011 sulla cosid­detta inconferibilità: «Chi è stato componente di giunta o Consiglio non può assumere ruoli in Enti che dipendono dalla Regione per due an­ni». Furono i 5 stelle che sollevarono il caso, presentando un esposto all’Anac, che dichiarò l’inconferibilità per Ro­magnuolo e sanzionò la Regione. Dopo l’Anac la vicenda è finita all’attenzione anche della Procura che ha chiuso le indagini, chiedendo il rinvio a giudizio, respinto oggi dal Gup con la sentenza di non luogo a procedere.

