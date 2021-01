Nomina legale esterno, esposto alla Procura della Corte dei Conti

Isernia, i consiglieri di minoranza Gianni Fantozzi e Rita Paola Formichelli, hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti contestando la nomina di un legale esterno al Comune finalizzata ad ottenere un parere sulla contestata vicenda dei parcheggi a pagamento. Nel loro esposto scrivono:

“Nell’ultima seduta Consiliare tenutasi in data 29/12/ 2020, il Sindaco, Giacomo D’Apollonio, nel rispondere ad un’interrogazione proposta, tra gli altri, dai sottoscritti Consiglieri, in merito alla vicenda delle soste a pagamento, contrassegnata da bandi irregolari e anomale

transazioni (tant’è che è in corso un’indagine della Procura dilsernia), ha apertamente dichiarato che, ad oggi, ancora non è stato sottoscritto alcun contratto con la ditta aggiudicataria nonostante la società AJ Mobilità continui a percepire gli introiti dei parcheggi. L’assenza del contratto era stata rilevata, come criticità nel Bilancio Preventivo dai Revisori dei Conti i quali correttamente avevano segnalato come i presunti introiti derivanti dal contratto non sarebbero mai stati percepiti nell’anno 2020 e ciò, nonostante, venivano inseriti in bilancio. Nella stessa seduta il Sindaco, quindi, informava che il Segretario Comunale con determina aveva

conferito incarico ad un legale esterno al fine di “approfondire tutte le criticità sottese a tale

affidamento in concessione delle soste a pagamento”.

Tanto premesso, è evidente la palese illegittimità di tale determina. Ed invero:

il Comune è dotato di un ufficio legale e l’avvocato aveva già fornito i dovuti pareri;

-Con delibera di Giunta del 27/12/2019 N. 283, la dottoressa Caterina Zacchia, avvocato, veniva

preposta al 3° settore Tecnico e, con ordine di servizio del Dirigente, le veniva affidato l’incarico di

“supporto giuridico amministrativo al Dirigente” e, tale Ordine di Servizio non è mai stato revocato;

E’, evidente, quindi, l’assoluta illegittimità dell’incarico conferito con la determina che si allega in

quanto, in sostanza, il Segretario Comunale invece di procedere autonomamente con il supporto dei legali interni, ha ritenuto di dover arbitrariamente, conferire incarico ad un legale esterno di sua

consocenza per “leggere” atti e delibere per poi eventualmente fornire un parere su cosa poi non è

dato comprendere, vista la situazione, ben riepilogata nella stessa determina. Trattasi, inoltre, d’illegittimità anche sotto il profilo della procedura in quanto l’incarico è stato conferito su base fiduciaria senza neanche interpellare la dottoressa Zacchia “supporto giuridiocoamministrativo del Dirigente”, nè l’avvocato Colesanti.

Si chiede se tale determina è stata trasmessa alla Corte dei Conti, se era necessario acquisire anche

il parere dei revisori e, se la stessa possa ritenersi legittima”.